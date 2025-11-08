Monaco : un nouveau record catastrophique battu !

L’AS Monaco a vécu une soirée cauchemardesque à Louis-II face au RC Lens ce samedi soir, s’inclinant 4-1. Cette défaite met une nouvelle fois en lumière les graves difficultés défensives des Monégasques, qui ont encaissé 21 buts après seulement 12 journées de Ligue 1 cette saison… C’est la deuxième pire performance du club à ce stade de la compétition depuis 40 ans, après les 22 buts encaissés en 2019/20.

La suite après cette publicité

Face à Lens, la défense monégasque a semblé totalement dépassée, laissant les Lensois imposer leur rythme et inscrire quatre buts sans réelle opposition. Cette situation alarmante met la pression sur le staff, qui doit rapidement trouver des solutions pour stabiliser l’arrière-garde avant que la situation ne se détériore davantage. Pour rappel, les joueurs de l’ASM ont évolué à 10 pendant 45 minutes après un carton rouge de Balogun.