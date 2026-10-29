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SPL : le nouveau triplé de Cristiano Ronaldo avec Al-Nassr

Par Kevin Massampu
1 min.
Cristiano Ronaldo @Maxppp
Nassr 5-3 Al Kholood

À 41 ans, Cristiano Ronaldo continue de faire trembler les filets. Titulaire à la pointe de l’attaque d’Al-Nassr contre Al Kholood en Saudi Pro League, la star portugaise a inscrit son 67e triplé en carrière pour permettre aux champions d’Arabie saoudite en titre de l’emporter à domicile (5-3). Buteur à la 66e minute après un caviar de João Félix, il inscrivait un doublé de la tête après un énorme travail de son compère en sélection (73e). 

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Il profitait ensuite du bon boulot de Sadio Mané pour marquer son troisième but dans la rencontre et mettre fin à une disette de deux ans sans triplé. En inscrivant ses 983, 984 et 985e but, CR7 n’est plus qu’à 15 réalisations de la barre historique des 1000 buts en carrière. Sur le plan collectif, Al-Nassr (2e) revient à hauteur d’Al-Qadsiah (1er), en tête de la Saudi Pro League, avec un match en plus à disputer.

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