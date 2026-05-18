L’OM passe déjà à l’offensive pour Bruno Genesio

Au terme d’une saison globalement réussie, le LOSC a validé sa qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions malgré sa défaite face à l’AJ Auxerre (0-2), dimanche soir. Après la rencontre, Bruno Génésio n’a toutefois pas souhaité clarifier son avenir, préférant temporiser avant un bilan avec son président Olivier Létang. « Lundi, il est prévu qu’on fasse un bilan avec le président, entre autres, on verra, tout est envisageable… », expliquait notamment le technicien lillois.

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Sans fermer la porte à une prolongation, l’ancien entraîneur de l’OL et de Rennes a aussi laissé entendre que plusieurs interrogations demeuraient avant de se projeter sur une nouvelle saison. « C’est un ensemble de choses auxquelles j’ai besoin d’avoir des réponses, des évolutions aussi peut-être, savoir ce qui est possible de faire au LOSC. Les saisons sont difficiles et on a besoin de certaines garanties, au moins en début de saison », a-t-il ajouté. Une sortie qui entretient le flou autour de son futur, alors que son contrat avec le club nordiste se termine le 30 juin prochain.

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Marseille prêt à attirer Génésio

D’après L’Équipe, un entretien a bien eu lieu ce lundi matin entre Bruno Génésio et son président au Domaine de Luchin, le centre d’entrainement du LOSC, sans qu’aucune décision définitive ne soit prise. Si la tendance reste à un départ, aucune communication n’a filtré à l’issue de cette rencontre. Génésio n’aurait par ailleurs pas fait ses adieux à ses joueurs lors du barbecue organisé lundi midi. Certains joueurs, à l’instar du capitaine Benjamin André, espèrent encore le voir poursuivre l’aventure.

Dans le même temps, l’Olympique de Marseille surveille de près sa situation. Toujours selon L’Équipe, Bruno Génésio aurait récemment échangé avec Stéphane Richard, le nouveau président du club phocéen. L’intérêt de l’OM ne laisserait pas le technicien insensible. Malgré des moyens financiers plus limités pour la saison prochaine, Marseille pourrait représenter un défi séduisant pour Bruno Génésio, qui semble de plus en plus proche d’un départ du LOSC après y avoir passé deux saisons.