OM : Mason Greenwood sous le charme du stade Vélodrome

Auteur d’un début de saison tonitruant avec l’Olympique de Marseille, Mason Greenwood est revenu sur ses débuts au stade Vélodrome sous les couleurs olympiennes contre le Stade de Reims (2-2). L’Anglais de 22 ans a avoué n’avoir jamais goûté à une telle ambiance auparavant.

« C’est incroyable, je n’avais jamais vu un public comme ça. J’ai joué dans beaucoup de stades en Europe et celui-là est le plus bruyant. Jouer pour Marseille dans ce stade et y marquer mon premier but (contre Reims), cela a signifié beaucoup pour moi. J’espère qu’il y en aura beaucoup d’autres dans la saison », a avoué l’actuel meilleur buteur de Ligue 1 (cinq réalisations).