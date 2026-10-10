PSG : qui est Arthur Bar, le nouveau Titi parisien convoqué par Luis Enrique

La trêve internationale est terminée et le Paris Saint-Germain retrouve la Ligue 1 ce samedi soir avec la réception du Mans au Parc des Princes, dans le cadre de la 6e journée du championnat. Après plusieurs jours consacrés aux sélections nationales, Luis Enrique doit remettre son équipe dans le rythme de la compétition, avec l’objectif de repartir sur de bonnes bases devant son public. Cette reprise constitue un moment particulier pour les jeunes joueurs du centre de formation, qui peuvent profiter des séances avec le groupe professionnel pour se rapprocher de l’équipe première. Dans un calendrier qui ne laisse que peu de répit aux Parisiens, chaque entraînement représente une occasion de se montrer aux yeux du staff, notamment pour les éléments encore en phase d’apprentissage. Le technicien espagnol, connu pour observer de près les jeunes talents du club, continue ainsi de garder un œil sur les ressources disponibles au Campus PSG.

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Pour cette rencontre face aux Manceaux, un nouveau visage a justement fait son apparition dans le groupe parisien avec Arthur Bar. Le jeune gardien de but, âgé de seulement 16 ans, a participé aux entraînements de l’équipe première ces derniers jours avant d’être convoqué par Luis Enrique afin de pallier la blessure d’Alessandro Longoni. Fidèle à sa philosophie, le PSG continue d’accorder de la confiance aux jeunes issus de la formation avec la volonté du staff de les intégrer progressivement à l’environnement professionnel. Alors que les internationaux viennent de rentrer et que la gestion des organismes reste un élément important après la coupure, cette convocation offre au portier l’occasion de découvrir de plus près les exigences du très haut niveau. Il ne s’agit pas encore d’une première apparition en match, mais cette étape représente déjà un signal fort pour un joueur qui évolue habituellement avec les équipes de jeunes du PSG. Reste désormais à savoir s’il pourra goûter à l’ambiance du Parc des Princes depuis le banc et poursuivre son apprentissage au contact des cadres parisiens.

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Happy Hour pour Bar

Le nom d’Arthur Bar est encore peu connu du grand public, mais le jeune gardien commence à se faire une place dans les radars du Paris Saint-Germain. Né le 25 janvier 2010 à Paris, le portier français a rejoint le centre de formation du club de la capitale à l’été 2024, après avoir évolué au CO Vincennes pendant deux saisons. Auparavant, Bar avait fait ses premiers pas dans le football au MMFC Paris, petit club du 10ème arrondissement parisien, où il a joué de 2017 à 2022. Un parcours très francilien qui l’a progressivement conduit jusqu’aux équipes de jeunes du PSG, avec lesquelles il poursuit sa progression. Arthur Bar fait partie de la génération née en 2010 intégrée au centre de formation parisien à l’été 2025, une promotion dont plusieurs joueurs sont issus de la préformation du club. À seulement 16 ans, il franchit désormais une nouvelle étape en découvrant l’environnement du groupe professionnel sous les ordres de Luis Enrique.

Le jeune gardien de 16 ans a déjà quelques références à faire valoir dans les catégories de jeunes. En juin 2026, Arthur Bar a été sacré champion de France U17 avec le PSG, qui a remporté la finale face à Angers (2-0). Arthur Bar évolue cette saison avec les U17 et les U19 parisiens, ce qui lui permet de se confronter à des adversaires parfois plus âgés que lui. Il a notamment été titularisé avec les U19 lors du match nul face au Havre (3-3), le 13 septembre dernier. Une rencontre durant laquelle il s’est illustré avec plusieurs interventions importantes, dont une parade à la 35e minute, avant un nouvel arrêt au retour des vestiaires. International français chez les jeunes, le Parisien de naissance a également été appelé avec les U16 pour un stage à Clairefontaine en août 2025. Un bien joli itinéraire qui va connaître ce samedi soir un nouveau virage dans l’ombre de la concurrence entre Matvey Safonov, Lucas Chevalier et Alessandro Longoni, voire de son jeune comparse Arthur Vignaud…