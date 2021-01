Stade Rennais : Julien Stéphan confirme le futur départ de Georginio Rutter

Le Stade Rennais a tout tenté mais n'aura pas eu gain de cause. Le jeune Georginio Rutter (18 ans) va bien quitter son club formateur. Annoncé du côté d'Hoffenheim, peut-être même dès cet hiver comme l'envisageait la presse allemande il y a quelques jours, il a bel et bien fait son choix. En fin de contrat en juin prochain, l'attaquant a repoussé les tentatives de prolongation des Bretons et s'apprête donc à partir. C'est Julien Stéphan en personne qui a confirmé l'information en conférence de presse ce vendredi.

«La direction communiquera en temps et en heure là-dessus mais les derniers signaux ne sont pas positifs, je le regrette, forcément. Chacun est libre de ses choix, on a en tout cas tout tenté pour séduire, charmer, et présenter tous les arguments possibles et imaginables pour la saison prochaine et la suite de la collaboration. Il semblerait qu’il ait fait un autre choix.» L'international français U18 n'a pas bénéficié de beaucoup de temps de jeu cette saison avec seulement cinq apparitions toutes compétitions confondues et un but marqué en Ligue des Champions sur penalty face à Séville.