LdC, Lamine Yamal : « si j’en gagne une, sachant que le PSG en a gagné deux d’affilée, je veux en gagner trois d’affilée »

Lamine Yamal n’a que 19 ans, mais le crack du FC Barcelone et de l’Espagne a quasiment déjà tout gagné. Dans sa vitrine de trophées, le jeune attaquant espagnol y a déjà installé une Coupe du Monde, un Euro, trois Liga, une Coupe du Roi, deux Supercoupes d’Espagne et deux trophées Joan Gamper. Et cette saison, il a de fortes chances d’y ajouter une Ligue des Nations, voire un deuxième Championnat d’Europe des nations en 2028. Seule la Ligue des Champions manque à son palmarès. Mais Lamine Yamal a une énorme soif de trophées.

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« J’ai beaucoup d’exemples. On peut toujours se dépasser. J’ai gagné trois Liga et j’ai en tête d’en gagner sept oui huit, minimum. Je n’ai pas encore gagné la Ligue des Champions, je veux la gagner. Si j’en gagne une, sachant que le PSG en a gagné deux d’affilée, je veux en gagner trois d’affilée. Si je ne gagne pas le Ballon d’Or, alors l’année suivante, je dois le gagner. Et si je le gagne, alors je veux en gagner cinq de plus. C’est toujours comme ça. Je crois qu’on ne peut jamais s’arrêter, on peut toujours gagner, davantage, encore et encore. Plus tard, quand je serai assis chez moi avec mes enfants, je veux leur dire : « maintenant, c’est à votre tour, moi j’ai déjà fait beaucoup de choses. » Voilà donc ma mentalité : gagner, gagner, toujours gagner », a-t-il confié à L’Équipe.