Équipe de France : les mots de Désiré Doué sur sa concurrence avec Barcola

Titulaire lors du premier match de Coupe du Monde des Bleus face au Sénégal (3-1), Désiré Doué a depuis vu son avance se réduire considérablement. L’ancien Rennais l’a perdue contre l’Irak (3-0), au profit de Bradley Barcola, puis à nouveau lors du 16e de finale face à la Suède, au cours duquel Barcola avait marqué (3-0). Tous les éléments convergent vers l’idée que l’ex-Lyonnais sera à nouveau titulaire ce samedi face au Paraguay.

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«Si je serai titulaire demain ? Je ne sais pas, a confié Doué en conférence de presse ce vendredi. On est dans un groupe, c’est la Coupe du monde, une compétition à part. Le coach fait ses choix mais tous les joueurs sont importants. Il n’y a aucune animosité avec Bradley. On a beaucoup de qualités. On est différent au niveau des profils. J’ai la capacité de jouer à plusieurs postes, Bradley est plus un ailier. Il va vite avec et sans ballon. Je suis plus à l’aise dans les petits espaces. La concurrence ? Ca nous tire tous vers le haut. Défensivement, on est très forts. On a de très bons milieux et les meilleurs attaquants du monde. Le coach a créé un groupe de 26 joueurs où chacun a son rôle à jouer. Je me tiens prêt et dès que je peux je me donne à 100%.»