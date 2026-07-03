Menu Rechercher
Commenter 4
Coupe du Monde

Équipe de France : les mots de Désiré Doué sur sa concurrence avec Barcola

Par Jordan Pardon
1 min.

Titulaire lors du premier match de Coupe du Monde des Bleus face au Sénégal (3-1), Désiré Doué a depuis vu son avance se réduire considérablement. L’ancien Rennais l’a perdue contre l’Irak (3-0), au profit de Bradley Barcola, puis à nouveau lors du 16e de finale face à la Suède, au cours duquel Barcola avait marqué (3-0). Tous les éléments convergent vers l’idée que l’ex-Lyonnais sera à nouveau titulaire ce samedi face au Paraguay.

La suite après cette publicité

«Si je serai titulaire demain ? Je ne sais pas, a confié Doué en conférence de presse ce vendredi. On est dans un groupe, c’est la Coupe du monde, une compétition à part. Le coach fait ses choix mais tous les joueurs sont importants. Il n’y a aucune animosité avec Bradley. On a beaucoup de qualités. On est différent au niveau des profils. J’ai la capacité de jouer à plusieurs postes, Bradley est plus un ailier. Il va vite avec et sans ballon. Je suis plus à l’aise dans les petits espaces. La concurrence ? Ca nous tire tous vers le haut. Défensivement, on est très forts. On a de très bons milieux et les meilleurs attaquants du monde. Le coach a créé un groupe de 26 joueurs où chacun a son rôle à jouer. Je me tiens prêt et dès que je peux je me donne à 100%.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
PSG
France
Bradley Barcola
Désiré Doué

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
PSG Logo Paris Saint-Germain
France Flag France
Bradley Barcola Bradley Barcola
Désiré Doué Désiré Doué
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier