Sénégal, Kalidou Koulibaly : "On espère passer les quarts au minimum"

À l’approche de sa troisième Coupe du Monde consécutive avec le Sénégal, Kalidou Koulibaly voit grand pour sa nation dans ce groupe I qui compte aussi la France, l’Irak et la Norvège. Conscient du défi, le défenseur a posé les bases ce dimanche au micro de RMC : «on sait qu’on est capable de faire de grandes choses, j’espère qu’on le fera. On va garder les pieds sur terre aussi. C’est une Coupe du monde, on sait que ce sera très difficile mais on sait aussi qu’on a le talent, la qualité, l’humilité et le professionnalisme pour aller le plus loin possible. Notre objectif sera de faire rêver les Sénégalais. Je rêve grand. Pour moi, le Sénégal est la meilleure équipe du monde. On sait qu’il y a aussi d’autres équipes et d’autres joueurs, de classe mondiale. On sait que ce sera très difficile. Mon objectif, c’est que le Sénégal aille le plus loin possible et pourquoi pas aller jusqu’au bout. Ça passe par jouer des matchs, être humble, par le fait de souffrir et d’avoir beaucoup de discipline.»

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Pour lui, tout est une question de mental et d’auto-persuasion, car personne ne fera le travail à leur place. Il conclut en expliquant qu’il vise les quarts de finale avec les Lions de la Teranga : «ça passe aussi par le fait de croire qu’on est capable de battre n’importe quelle équipe. Personne n’y croira pour nous, si on ne le fait pas nous-même. On sait qu’on est capable de faire une grande Coupe du Monde. Nos attentes sont très élevées. On espère passer les quarts au minimum, c’est un premier objectif. Ensuite, on a tous un rêve derrière notre tête.» Voilà qui est dit.