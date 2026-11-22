Allan Saint-Maximin ne partage pas totalement l’analyse de Thomas Müller sur le fonctionnement de la Major League Soccer. Quelques heures après les déclarations de l’ancien attaquant du Bayern Munich, le Français a tenu à rappeler que l’absence de relégation dans le championnat nord-américain ne signifiait pas pour autant que les joueurs manquaient d’ambition ou de motivation. Müller avait notamment estimé que le système de la MLS réduisait la pression sur les équipes, contrairement au football européen, où une descente peut entraîner de lourdes conséquences sportives et financières. Un constat auquel Saint-Maximin a apporté une réponse, en insistant sur l’importance de la compétition et la volonté de gagner. « D’accord, il n’y a pas ce risque d’être relégué. Mais vous voulez quand même accomplir des choses. On joue au football pour gagner le plus de titres possible. Et sinon, pour faire de notre mieux afin de ne pas terminer dernier », a expliqué l’ancien joueur de Newcastle, défendant ainsi l’état d’esprit des footballeurs évoluant aux États-Unis.

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Allan Saint-Maximin a également insisté sur sa détermination à poursuivre l’aventure en playoffs, loin de l’idée selon laquelle l’absence de relégation pourrait encourager un certain relâchement. « Bien sûr que je n’ai pas envie d’être en vacances tout de suite. Je me fiche des vacances. Je veux juste aller le plus loin possible en playoffs », a-t-il poursuivi. Une manière de souligner que les objectifs sportifs restent importants, même dans un championnat où les équipes ne risquent pas de descendre à l’échelon inférieur. De son côté, Thomas Müller avait pointé du doigt un manque de rigueur défensive et des performances moins régulières qu’en Europe, estimant que certaines formations américaines évoluaient avec davantage d’insouciance. Sans répondre directement à ces critiques sur le niveau de jeu, Saint-Maximin a préféré mettre en avant la mentalité des joueurs et leur volonté de remporter des trophées, rappelant que la course au titre et les playoffs constituent des sources de motivation à part entière en MLS.