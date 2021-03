Chelsea se tient prêt à bondir sur Sergio Agüero

La suite après cette publicité

«Ils ne me passent pas le ballon...» Les caméras de télévision ont capté ce moment de solitude de Sergio Agüero (32 ans), au retour des vestiaires, à l'issue du succès de Manchester City contre le Borussia Mönchengladbach (2-0, 8e de finale retour de Ligue des Champions). L'Argentin, entré en jeu à quinze minutes de la fin de la rencontre, n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent, à son grand regret.

En son absence, pour cause d'un genou douloureux et capricieux, puis de la Covid-19, les Citizens ont appris à faire sans lui, et même, souvent, sans réel n° 9. Pep Guardiola ne lui a d'ailleurs accordé sa confiance au coup d'envoi qu'à 5 petites reprises cette saison... Et alors que son bail expire en juin, le Kun, véritable légende du club mancunien (meilleur buteur de l'histoire de l'écurie anglaise, avec 257 réalisations et 73 passes décisives depuis 2011), semble chaque jour s'éloigner un peu plus d'une prolongation.

Chelsea y pense sérieusement

Une situation qui ne passe pas inaperçue sur le marché des transferts. Le FC Barcelone et le Paris SG ont ainsi déjà été cités comme de potentielles destinations cet été. Ce jeudi, le Daily Mail révèle qu'un troisième cador européen surveille très attentivement l'évolution de ce dossier, pour l'instant au point mort du côté de l'Etihad Stadium. Il s'agit de Chelsea ! On le sait, les pensionnaires de Stamford Bridge se cherchent une nouvelle référence offensive pour cet été, le bail d'Olivier Giroud (34 ans) arrivant à échéance.

Le rêve de Roman Abramovich se nomme Erling Håland (20 ans, Borussia Dortmund). Mais face à l'énorme concurrence sur ce dossier, les Londoniens étudient d'autres options, parmi lesquelles on retrouve Agüero, donc. Les Blues après les Sky Blues ? Le Times explique de son côté que l'intéressé ne serait pas contre une aventure dans un autre top club anglais. Une telle affaire ferait en tout cas grand bruit de l'autre côté de la Manche.