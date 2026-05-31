Amical : l’Allemagne déroule face à la Finlande grâce à un Undav XXL

Ce dimanche soir, l’Allemagne défiait la Finlande lors d’un match amical à Mayence. La Mannschaft, quadruple championne du monde, espérait se rassurer avant le lancement du Mondial en Amérique du nord, et Julian Nagelsmann avait de nombreuses armes offensives pour se faciliter la tâche. En face, la Finlande abordait cette rencontre avec un statut bien différent. Les hommes de Jacob Friis n’ont pas réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde et semblaient inférieurs sur le papier.

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Dès l’entame, les coéquipiers de Joshua Kimmich conservaient le ballon. Et les premières offensives, aussi bien dans l’axe que sur les ailes, mettaient la pression sur le but des Scandinaves. Et grâce à un centre millimétré de la part du Munichois, Deniz Undav ouvrait le score sur une tête (34e, 1-0). Puis, le numéro 9 n’était pas rassasié et délivrait une passe décisive à Wirtz (48e, 2-0), avant d’inscrire un doublé (57e, 3-0). Musiala, seul à l’entrée de la surface, marquait aussi, après l’heure de jeu (63e, 4-0). Un récital offensif et un succès qui en dit long sur la motivation des Allemands avant le lancement du tournoi.