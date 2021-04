Zinédine Zidane n’approuve pas les propos de Pablo Longoria

C’est le feuilleton qui a agité les conférences de presse ces derniers jours. Les propos du président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria au sujet du football français ont fait jaser plus d’un entraîneur. Aujourd’hui, c’était au tour de Zinédine Zidane de donner son point de vue sur cette affaire et il semble partager les idées de ses compatriotes.

La suite après cette publicité

«La formation est très bonne en France, que ce soit au niveau des joueurs, des entraîneurs, des préparateurs physiques… à tous les niveaux. Non, je ne partage pas ce point de vue. Bien au contraire», a-t-il expliqué en conférence de presse avant le match du Real Madrid face à Getafe en championnat (dimanche 21h). Décidément, nombreux sont ceux qui s’opposent au dirigeant espagnol.

🔴🎙️ 𝙇𝙄𝙑𝙀 | Listen to Zidane speak to the media ahead of #GetafeRealMadrid! https://t.co/Amd7M3MRKt