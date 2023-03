JT Foot Mercato : Chelsea prépare un dégraissage massif

Chelsea va libérer du monde !

La suite après cette publicité

Ultra dépensier lors des deux derniers mercatos, Chelsea risque de le payer très cher. The Times rappelle que la Premier League autorise un maximum de 120 M€ de pertes sur une période trois ans consécutifs. Le club londonien a dépensé plus de 600 M€ et n’a encaissé que 58 M€ en termes de ventes. Conséquence : si Chelsea veut échapper à de lourdes sanctions, le club va devoir vendre énormément de joueurs. Thomas Tuchel, fraîchement arrivé au Bayern, compte bien en profiter pour dépouiller son ancien club. En plus de Mateo Kovacic, que le tacticien allemand souhaite convaincre de le rejoindre, le club de Munich a ciblé Mason Mount. The Times explique que Tuchel et un grand admirateur de l’international anglais. Chelsea demanderait au moins 57 millions d’euros pour son milieu de terrain qui est en fin de contrat en 2024. Le Real Madrid voudrait aussi profiter de cette situation et selon AS, c’est l’Anglais Reece James qui est dans le viseur. Une vente du latéral droit pourrait être envisagée par les Londoniens puisqu’ils ont récemment recruté le Lyonnais Malo Gusto. Enfin, le cas Édouard Mendy qui est invité à se trouver un nouveau point de chute. Le portier sénégalais s’est fait chiper sa place de numéro 1 par Kepa. Malgré un contrat qui court jusqu’en 2025, ce dernier a été informé qu’il disposait d’un bon de sortie. Une grosse opération dégraissage se profile.

Le petit souci de Tuchel au Bayern !

Les premiers pas de Thomas Tuchel sont scrutés de toutes parts et selon le journal Bild, le tacticien allemand a déjà lancé son opération séduction auprès de ses nouveaux joueurs. Le quotidien allemand rapporte notamment sa proximité avec Leroy Sané, avec lequel il a eu une réunion de 12 minutes. Tuchel s’est aussi montré très proche de Leon Goretzka, un taulier du vestiaire et un lieutenant de Nagelsmann. En d’autres termes, le coach de 49 ans est en train de choisir ses relais privilégiés sur le terrain. Et selon Bild, il veut tirer le meilleur de Leroy Sané, Sadio Mané et Serge Gnabry en les positionnant aux postes qu’ils affectionnent. Néanmoins, concernant le dernier cité, son cas divise. La direction lui reproche son attitude ces derniers temps, et notamment ses nombreux séjours à Paris entre deux matchs ainsi que son comportement sur le pré. Selon Sport1, Thomas Tuchel a pour mission de le relancer. Si les dirigeants attendent de voir ce que fera le coach allemand, il se dit que son sort est déjà quasi scellé. Les Bavarois considèrent que Serge Gnabry peut rapporter une belle somme en cas de vente, ce qui permettrait de financer l’arrivée d’un attaquant vedette. Les noms de Randal Kolo Muani, Harry Kane et Victor Osimhen sont notamment cités. Thomas Tuchel aura beau se démener, l’issue semble déjà décidée d’avance donc.

À lire

Bayern Munich : Thomas Tuchel pardonne Kimmich et Goretzka

Le gros chèque offert à Ramos !

Sergio Ramos est dans le flou concernant son avenir. Depuis plusieurs mois, on entend tout et son contraire concernant le défenseur espagnol qui sera libre cet été. Si l’intéressé a toujours clamé son envie de rester dans la capitale française, une offre émanant d’Arabie Saoudite le ferait réfléchir. Selon L’Équipe, le joueur de 37 ans a reçu une offre XXL de la part d’Al-Hilal. L’écurie saoudienne veut faire de Ramos le deuxième joueur le mieux payé du championnat, derrière Cristiano Ronaldo. C’est un contrat de 2 ans, à 30 millions d’euros par saison, qui l’attend en cas de signature. Selon Marca, le principal intéressé hésite beaucoup. Néanmoins, ce dernier souhaite tout de même écouter la proposition du PSG. Son frère et représentant René est actuellement à Paris afin de rencontrer les dirigeants, qui veulent le garder un an en réduisant son salaire qui est actuellement de 791 600 euros par mois. Sergio Ramos est donc face à un sacré dilemme.