Newcastle : Allan Saint-Maximin s'inspire de Cristiano Ronaldo

Débarqué l'été dernier en Angleterre pour y découvrir la Premier League après avoir goûté à la Bundesliga et la Ligue 1, Allan Saint-Maximin (23 ans) a pu étaler toute sa panoplie de dribbleur fou sur les pelouses anglaises. Auteur de 3 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues avec les Magpies cette saison, l'ancien Niçois a déclaré dans les colonnes de France Football qu'il aimait s'inspirer de Cristiano Roaldo (35 ans) tout en expliquant la raison de la réussite du Portugais.

«Cristiano à Manchester (United), parfois, il prenait le ballon très bas pour aller percuter lui-même. Alors qu'au Real, cette progression du ballon était assurée par les Kroos, Modric et Cie. Donc il a pu davantage se concentrer sur les derniers mètres et avoir des chiffres beaucoup plus fort. Sa capacité à adapter son jeu à son environnement, c'est ce qui fait le joueur unique qu'on connaît. Sur bien des plans, Cristiano est un modèle. Car il y a aussi son éthique de travail qui n'a aucun équivalent mais dont chacun devrait s'inspirer. En tout cas, moi, je m'en inspire», a détaillé Saint-Maximin, avant de lancer un message plein d'ambitions sur son avenir : «car j'aspire aussi à ce niveau. Je sais ce que j'arrive à produire et à créer dans des conditions vraiment pas simples. Je me dis que je vais avoir l'opportunité de jouer dans des conditions plus favorables, je vais avoir encore plus de possibilités. Donc le meilleur reste à venir».