La Corogne s’intéresse à Lilian Brassier

Auteur d’une excellente deuxième partie de saison avec le Stade Rennais, Lilian Brassier attire les convoitises de l’autre côté des Pyrénées. Devenu un élément incontournable du onze breton (titularisé sans interruption de la 21e à la 32e journée) notamment après l’arrivée de Franck Haise en février dernier, l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille a grandement contribué à la belle fin d’exercice de son équipe. Des performances qui ont tapé dans l’œil du Deportivo La Corogne. Le club espagnol, qui dispose de moyens financiers importants pour assurer son projet en Liga, pense fortement au profil du défenseur central axe gauche pour renforcer son arrière-garde.

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Toutefois, la porte semble fermée du côté du joueur. Lilian Brassier se sent parfaitement bien en Bretagne et n’envisage pas un départ cet été malgré plusieurs approches concrètes de clubs européens. Sous contrat jusqu’en juin 2029 avec les Rouge et Noir, il a particulièrement à cœur de disputer la Coupe d’Europe avec le Stade Rennais cette saison. Les ambitions espagnoles risquent donc de se heurter à la volonté de stabilité du joueur de 26 ans.