PSG : Kimpembe et Mayulu vers un forfait à Nantes

Champion de France en titre, le PSG remet son trophée en jeu demain soir à l’occasion d’un déplacement à Nantes pour la 1ère journée de Ligue 1 (coup d’envoi à 20h45). Le club de la capitale risque de faire sans deux éléments : Presnel Kimpembe et Senny Mayulu.

Ils étaient déjà absents pour la finale de la Supercoupe d’Europe. Le défenseur central est touché par un virus et va rester au repos, alors que le jeune milieu de terrain est toujours en délicatesse avec l’adducteur de la cuisse droite. Il travaille en salle et en marge du groupe.

