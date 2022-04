Nasser Al-Khelaïfi veut que la finale de la Ligue des Champions concurrence le Super Bowl

Le président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi s’est exprimé lors d’une conférence à Vienne sur la Ligue des Champions et son attractivité. Le dirigeant parisien a fait des propositions pour que la finale de Ligue des Champions devienne un spectacle qui soit supérieur au Super Bowl, la référence du show sportif. Il aimerait également créer d'une cérémonie d'ouverture avant chaque édition, pour avoir événement sur le modèle des sports américains.

« La finale devrait être plus grande. Je n'arrive pas à comprendre comment le Super Bowl peut se sentir plus grand que la finale de la Ligue des Champions. Le Super Bowl, et les États-Unis en général, ont cet état d'esprit, cette créativité et ce divertissement. C'est ce que j'ai suggéré : organiser une cérémonie d'ouverture de la Ligue des Champions, avoir un match lors de la soirée d'ouverture où les vainqueurs affrontent une grande équipe. Ce n'est peut-être pas une bonne idée, mais au moins, défions le statu quo. Chaque match doit être un événement et un divertissement», a expliqué le président du PSG selon des propos rapportés par The Athletic.