L’énorme coup de pression de Monaco aux joueurs et à Sébastien Pocognoli

Mardi soir, l’AS Monaco s’est déplacé au Santiago-Bernabéu pour affronter le Real Madrid. Un club en crise après le départ de Xabi Alonso et quelques mauvais résultats. Mais finalement, les Merengues ont su relever la tête face au club de la Principauté en UEFA Champions League. En effet, ils se sont imposés sur le score de 6 à 1, avec notamment un très bon Vinicius Junior. De quoi redonner le sourire à la Casa Blanca. Mais ce succès ne veut pas dire que tous les problèmes sont réglés. D’autant que le Real Madrid a croisé le fer avec une formation monégasque dans le dur.

En effet, la formation de Sébastien Pocognoli reste sur une série de 3 défaites lors de ses 4 derniers matches. Dans le détail, elle a été battue par l’Olympique Lyonnais et le FC Lorient en championnat de France. À cela, il faut ajouter le revers à Madrid. Monaco a, en revanche, remporté difficilement son match de Coupe de France face à Orléans. Toujours en course dans cette compétition, l’ASM est neuvième en Ligue 1. Les pensionnaires du stade louis II pointent en 21e position au classement en Ligue des Champions, où ils vont affronter la Juventus lors de la dernière journée décisive.

Une réunion de crise organisée

Englué dans la crise, Monaco se prépare à vivre des jours difficiles et capitaux. Avant cela, la direction de l’ASM a organisé une réunion de crise hier à Madrid, où l’équipe a passé la nuit après le match de C1 rapporte L’Équipe. Ainsi, on apprend que pendant que les remplaçants participaient à un entraînement dans les installations mises à disposition par le Real Madrid, les titulaires, eux, se sont fait remonter les bretelles par les dirigeants. En effet, ces derniers ont fait savoir qu’ils jugeaient «la situation actuelle inacceptable».

De plus, le quotidien sportif ajoute que la direction estime que l’investissement des joueurs n’est pas à la hauteur. Un gros coup de pression leur a été mis. Une réaction est attendue ce week-end face au HAC. Mais il n’y a pas que les joueurs qui sont pointés du doigt. Arrivé sur le banc monégasque pour prendre la succession d’Adi Hütter, Sébastien Pocognoli, qui reste sur 7 défaites lors des 8 derniers matches de championnat, est dans le viseur de ses dirigeants. Des «doutes» ont commencé à apparaître le concernant assurent nos confrères. Le coach jouera aussi gros les prochains jours.