Barça : le joli geste des joueurs à Flick endeuillé

Dans un moment d’une grande émotion après le but de Rashford, les joueurs du FC Barcelone se sont réunis pour entourer leur entraîneur Hansi Flick, récemment endeuillé par la perte de son père. Un geste fort et symbolique dans un rendez-vous capital, qui illustre la cohésion du groupe blaugrana pendant ce Clasico, alors qu’ils filent vers une potentielle consécration en championnat.

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Sur le terrain, le Barça a parfaitement lancé sa soirée face au Real Madrid en ouvrant le score dès la 9e minute grâce à un coup franc splendide de Marcus Rashford. Les Catalans ont ensuite doublé la mise par Ferran Torres, bien servi par Dani Olmo (18e, 2-0), prenant ainsi une option sérieuse dans la course au titre en Liga.