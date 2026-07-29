FIFA : le nouveau Premier ministre britannique détruit Gianni Infantino

Le projet de Gianni Infantino continue de provoquer des réactions dans le monde du football et dépasse désormais largement les frontières des instances sportives. Après la colère affichée par l’UEFA face à la création annoncée d’une nouvelle structure commerciale de la FIFA, plusieurs responsables politiques prennent également position. Le nouveau Premier ministre britannique Andy Burnham a ainsi vivement critiqué cette perspective, estimant que la Coupe du Monde ne pouvait pas devenir un simple actif financier ouvert aux investisseurs privés.

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Let me say this very directly.



Football does not belong to investors. It belongs to the people who fill the stands and who stand on the touchline week in, week out, rain or shine.



The World Cup is not a product. It is the greatest competition in world sport, and it was never… — Andy Burnham (@andyburnham) July 28, 2026

Dans une déclaration particulièrement offensive, Andy Burnham a lancé un message clair à la FIFA et à Gianni Infantino. « Permettez-moi de le dire très directement. Le football n’appartient pas aux investisseurs. Il appartient aux personnes qui remplissent les tribunes et qui se tiennent sur la ligne de touche semaine après semaine, sous la pluie ou le beau temps. La Coupe du monde n’est pas un produit. C’est la plus grande compétition du sport mondial, et elle n’a jamais appartenu à personne pour être vendue. Embellissez l’affaire comme vous voulez. Une fois que vous en avez vendu une partie, vous avez trahi. Le football appartient aux fans. Il leur a toujours appartenu, et il leur appartiendra toujours. »