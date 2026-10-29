Bayern : comment Harry Kane est devenu un leader

Fraîchement élu Ballon d’Or 2026, Harry Kane semble au sommet de sa carrière, qui a pris une nouvelle envergure, déjà en terme de trophées, depuis son arrivée au Bayern Munich en août 2023. Mais il a aussi progressé au niveau du leadership, comme l’explique Max Eberl, le directeur sportif du club bavarois, qui raconte une scène vécue un soir d’octobre 2024 lors d’une sévère défaite sur la pelouse de Barcelone en Ligue des Champions (4-1).

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« Dans une équipe en difficulté, même un joueur comme Harry Kane a plus de mal à donner le meilleur de lui-même. Aujourd’hui, tout fonctionne à merveille autour de lui. Ce qui m’a impressionné, c’est que lors de la première saison de Vinnie (Kompany, ndlr), nous avons perdu 4-1 à Barcelone. Après le match, Vinnie a demandé à l’équipe : "qu’en avez-vous pensé ?" Harry s’est levé et a prononcé un discours percutant, allant droit au but. Depuis, il a toujours été un leader exemplaire et n’a jamais fui ses responsabilités. Nous le connaissions comme un numéro 9 de classe mondiale. Mais sa façon de jouer aujourd’hui, et le rôle que le système et ses coéquipiers lui permettent d’endosser sont extraordinaires. Il est l’exemple parfait de ce qu’un joueur peut encore devenir lorsque toutes les qualités requises sont réunies », a ainsi lancé Eberl, fasciné par son attaquant.