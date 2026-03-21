Bayern : Joshua Kimmich avertit le Real Madrid

Le Bayern Munich a parfaitement conclu sa semaine en dominant l’Union Berlin (4-0), ce samedi en Bundesliga, quelques jours après s’être qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Après cette 22e victoire en 27 journées de championnat pour les Munichois, Joshua Kimmich a évoqué la future double confrontation qui attend le club allemand face au Real Madrid lors du prochain tour de C1. Et selon l’international allemand (106 sélections), le Bayern a une revanche à prendre.

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« On est impatient. Nous avons déjà disputé plusieurs matchs contre le Real depuis que je suis là, et nous avons toujours été éliminés. Nous n’avons pas toujours été la moins bonne équipe sur le terrain et nous avons souvent manqué de chance. Il est grand temps que ça change… Nous sommes en pleine forme et nous avons hâte d’y être », a-t-il indiqué au micro de Sky Germany. Pour rappel, le Bayern se rendra au Bernabéu, le 7 avril, avant de recevoir les Merengues à l’Allianz Arena, huit jours plus tard.