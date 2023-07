Chelsea : Romelu Lukaku va manquer la reprise !

La suite après cette publicité

Comme souvent, l’été des Blues est mouvementé. Marqué par de très nombreuses ventes et par un dégraissage salarial important, Chelsea doit encore régler plusieurs dossiers dont celui de Romelu Lukaku. L’attaquant, de retour de prêt, souhaite retourner à l’Inter Milan dès que possible. Recruté en 2021 par Thomas Tuchel à l’époque, le Belge avait réalisé de bons débuts avant de se blesser et de se mettre le vestiaire à dos après une interview dans laquelle il affirmait regretter d’avoir quitté l’Italie.

Alors que les premiers matchs amicaux approchent pour les Blues, Mauricio Pochettino avait fixé le retour à l’entraînement de Romelu Lukaku à mercredi. Un souhait qui ne sera sans doute pas exaucé puisque le Belge de 30 ans ne planifie pas de revenir s’entraîner avec les Londoniens d’après The Telegraph. L’attaquant continue de mettre la pression à son club, qui ne veut pas céder son buteur à n’importe quel prix. À l’heure actuelle, l’Inter Milan n’est pas en mesure de mettre les 40 M€ exigées par Chelsea pour rapatrier Romelu Lukaku. Ce dernier, pas intéressé par un départ en Arabie saoudite, ni pas la Juventus, va devoir patienter, les Blues ne lui feront pas de cadeaux.

