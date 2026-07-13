Coupe du Monde 2026 : les critiques anglaises sur Lionel Messi provoquent un scandale en Argentine

À quelques jours de la demi-finale entre l’Argentine et l’Angleterre, Joe Cole a décidé de lancer les hostilités. «C’est la première fois que Messi va affronter l’Angleterre ? Eh bien, on va le mettre au lit. Oui, à 100 %. Je le dis maintenant : l’Angleterre ira en finale. Nous avons beaucoup trop de vitesse pour les points forts de l’Argentine et nous allons les battre». Une sortie qui a immédiatement fait réagir toute la presse argentine et mis le feu à seulement deux jours du choc.

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En effet, les médias argentins ont largement repris cette sortie. Plusieurs médias soulignent une sortie « provocatrice ». MDZ Online estime que Joe Cole a « chauffé l’avant-match » et pense déjà que cette petite phrase obligera Lionel Messi, le co-meilleur buteur de la compétition, à répondre sur le terrain. Beaucoup de médias ont repris cette déclaration et estiment que cette phrase pourrait bien servir de motivation supplémentaire aux champions du monde. «L’affirmation, selon le résultat de la demi-finale, pourrait bien devenir l’une des déclarations les plus mémorables ou les plus ridicules du tournoi», ajoute Clarin.

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La presse argentine vole au secours de Messi

«Les propos acerbes de Cole à l’encontre de Leo sont surprenants, étant donné qu’il l’a maintes fois couvert d’éloges publics et l’a même placé bien au-dessus de Cristiano Ronaldo», s’est même moqué TyC Sports, alors que d’autres sorties en Angleterre ont également été ciblés, notamment sur le niveau de la charnière Cristian Romero et Lisandro Martínez. Et sur les réseaux sociaux, de nombreux supporters argentins remercient même les commentateurs britanniques d’avoir offert un discours parfait au vestiaire de Lionel Scaloni.

«La rivalité entre l’Argentine et l’Angleterre s’enrichit ainsi d’un nouveau chapitre. La réponse, comme souvent dans ce genre de matchs, se trouvera sur le terrain. Là, Messi tentera de démontrer une fois de plus pourquoi il reste l’homme que tout le monde veut arrêter et que presque personne ne peut faire taire», ajoute le média TN. À quelques jours du rendez-vous d’Atlanta, Joe Cole a peut-être déjà donné à Lionel Messi et à ses coéquipiers un argument de plus pour aborder cette demi-finale avec un surplus de motivation.