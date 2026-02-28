Aston Villa : vive altercation entre Konsa et ses propres supporters

Au coup de sifflet final à Molineux, Ezri Konsa a laissé éclater sa colère en direction des supporters d’Aston Villa. Le défenseur de 28 ans a été vu en train d’échanger vivement avec plusieurs fans venus soutenir les Villans, au point que ses coéquipiers et des membres du staff ont dû intervenir pour le retenir, d’après le Daily Mail. Très agacé, Konsa a multiplié les gestes et les réponses aux critiques venues des tribunes, dans une scène tendue captée et vivement relayée sur les réseaux sociaux.

La suite après cette publicité

Déjà nerveux pendant la rencontre, où il s’est notamment accroché avec Toti Gomes, le capitaine de Villa semblait à bout au moment de quitter la pelouse. En interne, le club a rapidement tenté d’apaiser la situation, tandis que l’entraîneur Unai Emery a appelé au calme et à l’unité, insistant sur la nécessité de rester soudés entre joueurs et supporters malgré la frustration.