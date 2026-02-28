Menu Rechercher
Aston Villa : vive altercation entre Konsa et ses propres supporters

Par Allan Brevi
1 min.
Ezri Konsa double buteur contre Leicester @Maxppp
Wolverhampton 2-0 Aston Villa

Au coup de sifflet final à Molineux, Ezri Konsa a laissé éclater sa colère en direction des supporters d’Aston Villa. Le défenseur de 28 ans a été vu en train d’échanger vivement avec plusieurs fans venus soutenir les Villans, au point que ses coéquipiers et des membres du staff ont dû intervenir pour le retenir, d’après le Daily Mail. Très agacé, Konsa a multiplié les gestes et les réponses aux critiques venues des tribunes, dans une scène tendue captée et vivement relayée sur les réseaux sociaux.

george
Ezri Konsa was NOT happy with a group a Villa fans after their 2-0 loss to Wolves…😳
Déjà nerveux pendant la rencontre, où il s’est notamment accroché avec Toti Gomes, le capitaine de Villa semblait à bout au moment de quitter la pelouse. En interne, le club a rapidement tenté d’apaiser la situation, tandis que l’entraîneur Unai Emery a appelé au calme et à l’unité, insistant sur la nécessité de rester soudés entre joueurs et supporters malgré la frustration.

Pub. le - MAJ le
