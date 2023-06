PSG : Nasser Al-Khelaïfi impliqué dans le rachat de Manchester United

Le rachat de Manchester United se précise, mais rien n’a encore été décidé par la famille Glazer alors que la Fondation Nine Two de Sheikh Jassim et le milliardaire britannique, Sir Jim Ratcliffe, restent les deux candidats les plus sérieux. Sheikh Jassim, membre de la famille princière du Qatar, a d’ailleurs fait appel à une main forte pour convaincre les dirigeants des Red Devils : Nasser Al-Khelaïfi, patron de Qatar Sports Investments (QSI) et président du PSG.

La suite après cette publicité

Selon les informations de The Athletic, Nasser Al-Khelaifi a joué un rôle important dans les négociations sur l’achat de Manchester United pour le Sheikh Jassim. L’équipe de candidature de Jassim aurait d’abord consulté Al-Khelaifi pour obtenir des conseils sur l’évaluation de United, avant qu’il ne soit ensuite sollicité par les "Glazers" pour tenter de persuader Sheikh Jassim d’augmenter son offre. Cependant, son implication dans les négociations avec United, à titre consultatif, inquiète les clubs de Premier League, qui craignent que Manchester United ne devienne la priorité de l’État du Qatar.

À lire

PSG : mauvaise nouvelle pour Sergio Rico