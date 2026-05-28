Adrien Thomasson rejoint le Stade Rennais !

Auteur d’un exercice 2025-2026 remarquable sous les ordres de Pierre Sage, Adrien Thomasson sort sans doute de la saison la plus aboutie de sa carrière. Véritable guide du milieu du RC Lens, le capitaine des Sang et Or a terminé meilleur passeur de Ligue 1 avec 10 offrandes, tout en inscrivant trois buts en 32 matchs disputés. Indispensable dans le dispositif artésien, le natif de Bourg-Saint-Maurice a aussi été l’un des grands artisans de la place de dauphin du RCL en Ligue 1, synonyme de qualification pour la Ligue des Champions, et du sacre lensois en Coupe de France face à Nice (3-1).

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En fin de contrat cet été, l’ancien Strasbourgeois a finalement décidé de ne pas prolonger l’aventure dans le Nord. Arrivé à Lens en janvier 2023, Thomasson aura disputé 130 rencontres sous les couleurs artésiennes, pour un total de 15 buts et 26 passes décisives. Son expérience, son leadership et sa régularité avaient attiré plusieurs prétendants ces dernières semaines, dont le Paris FC, comme nous vous le révélions. Mais l’ex-Nantais a finalement préféré le projet du Stade Rennais, sur le dossier depuis plusieurs semaines et qui vient d’annoncer son arrivée.

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Le gros coup Thomasson pour Rennes

Avec cette signature, Rennes s’offre un joueur d’expérience de la Ligue 1. Fort de ses 379 rencontres dans l’élite, Adrien Thomasson retrouvera notamment Franck Haise, avec qui il avait déjà collaboré du côté du RC Lens jusqu’au départ du coach à Nice.

En avant-première, il a choisi Rennes comme nouvelle maison 🏠



Acteur incontournable de la Ligue 1, 𝙏𝙤𝙪𝙩 𝘿𝙤𝙣𝙣𝙚𝙧 𝙚𝙨𝙩 𝙨𝙖 𝙢𝙞𝙨𝙨𝙞𝙤𝙣 🔴⚫️#Thomasson2029 pic.twitter.com/ZnRBBsN0C4 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) May 28, 2026

Pour le club artésien, ce départ représente un véritable coup dur tant le milieu offensif s’était imposé comme un élément incontournable, aussi bien sur le terrain que dans le vestiaire. De son côté, Rennes réalise une très belle opération en attirant libre l’un des joueurs les plus réguliers et performants du championnat lors de la saison écoulée.