L1 : porté par un doublé d’Hakimi, le PSG déroule à Brest et reprend provisoirement la tête

Quelques jours après la victoire écrasante du PSG face à Leverkusen en Ligue des Champions (7-2), Luis Enrique et les Parisiens retrouvaient la Ligue 1 avec un déplacement périlleux à Brest. Tenu en échec contre Lille et Strasbourg lors des deux dernières journées, le club de la Capitale avait toutefois l’opportunité de reprendre la première place aux Marseillais en cas de victoire. Pour ce faire, le technicien espagnol alignait un 4-3-3 avec les titularisations de Lucas Hernández, Lee Kang-in et Senny Mayulu. Ousmane Dembélé, entré contre Leverkusen, démarrait lui sur le banc en compagnie de Désiré Doué, Nuno Mendes et Marquinhos.

De son côté, Eric Roy optait pour un 4-2-3-1. Blessé, Doumbia cédait sa place dans le compartiment offensif à Mboup tandis que Diaz débutait en défense au lieu de Chardonnet. Plus fort collectivement, le PSG prenait rapidement le contrôle des opérations, imposait son rythme, mais butait sur un bloc brestois rigoureux. Loin d’être impressionné et solide défensivement, le SB29 n’hésitait pas à se projeter, à l’image de Mboup qui mettait à contribution Chevalier malgré une position de hors-jeu au départ de l’action (17e). Gêné, le PSG réagissait dans la foulée et se procurait une première grosse occasion. Trouvé par Barcola, après une feinte de corps de Lee, Mayulu terminait d’une frappe du droit, mais tombait sur un Majecki vigilant (23e).

Hakimi voit double

De plus en plus menaçant, le club de la capitale trouvait finalement la faille à la demi-heure de jeu. Profitant d’un caviar de Vitinha, auteur d’une sublime passe dans le dos de la défense brestoise, Hakimi concluait d’une volée rasante du droit (0-1, 29e). Bien lancé, le PSG poursuivait son entreprise et ne laissait que des miettes à son adversaire du jour. Dès lors, si Del Castillo s’essayait de loin (33e), ce sont bien les champions d’Europe en titre qui contrôlaient le rythme de ce match. Une domination logiquement récompensée juste avant la pause. Après un joli numéro de Kvaratskhelia, qui butait une première fois sur Majecki, Hakimi était finalement décalé sur le côté droit et fusillait le portier brestois à bout portant (0-2, 39e). Au retour des vestiaires, la physionomie de cette rencontre ne changeait guère.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 20 9 +11 6 2 1 19 8 12 Brest 9 9 -3 2 3 4 14 17

En contrôle et sans forcer son talent, le PSG dominait les débats, mais se faisait surprendre sur un fait de jeu. Coupable d’une main dans sa propre surface, Kang-In Lee offrait un penalty aux Brestois après plusieurs minutes de tergiversation dans le clan arbitral. Malheureusement pour les locaux, Del Castillo glissait au moment de sa prise d’élan et manquait complètement sa tentative (59e). Dans la dernière demi-heure, Dembélé, Marquinhos et Doué faisaient leur apparition et les Parisiens conservaient leur emprise, à l’image des nombreuses tentatives (imprécises) du Ballon d’Or ou de cette frappe trop croisée de Doué (89e). L’ancien Rennais allait même participer au festival offensif des siens. S’il trouvait d’abord le poteau (90+2e), il était ensuite récompensé de ses efforts en trompant Majecki après un superbe appel (0-3, 90+6e). Avant cela, Chevalier sortait lui le grand jeu face à Baldé (87e). Avec cette victoire autoritaire (3-0), le Paris Saint-Germain reprend ainsi provisoirement la tête du championnat de France en attendant le déplacement de l’OM sur la pelouse du RC Lens, ce samedi soir. De son côté, Brest est 12e.