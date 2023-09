Dopage : la stratégie de défense étonnante de Paul Pogba

La suite après cette publicité

Les temps sont durs pour Paul Pogba. Après cette fameuse affaire qui l’oppose à son frère Mathias, puis une saison quasi blanche marquée par les pépins physiques, son absence du Mondial, voilà qu’une affaire de dopage vient le secouer, lui qui espérait se relancer au cours de cet exercice 2023/2024. Le milieu de terrain de la Juventus a ainsi été contrôlé positif à la testostérone après la première rencontre des Turinois cette saison, face à Empoli. Une affaire qui pourrait lui coûter deux à quatre années de suspension, soit pratiquement une fin de carrière au vu de son âge (30 ans).

Surtout que la Juventus peut, légalement, résilier son contrat de façon unilatérale dans le cas où la justice condamne bien Paul Pogba. Ce dernier est déjà d’ailleurs suspendu de salaire, et le club du Piémont ne serait pas forcément dévasté par une suspension et une résiliation du contrat de Pogba, qui lui permettrait d’économiser 10 millions d’euros par saison jusqu’en 2026…

Pogba va collaborer

Ce jeudi, la presse transalpine en dit plus sur la façon dont Paul Pogba et son entourage vont se défendre dans cette affaire. Premièrement, et comme déjà publié par les médias italiens, le joueur va expliquer qu’il n’a pas ingéré cette substance de façon volontaire, mais qu’elle était présente dans un complément alimentaire recommandé par un médecin aux États-Unis. On apprend via le Corriere dello Sport que le joueur a jusqu’à ce soir minuit pour demander une contre-analyse, mais qu’il pourrait bien ne pas le faire, en signe de bonne foi. Il serait ainsi prêt à accepter ce premier résultat positif, et ensuite se présenter devant le tribunal national antidopage pour donner sa version des faits.

Pogba ne veut surtout pas entrer dans une guerre avec les autorités antidopage italiennes et veut collaborer. Le joueur veut insister sur le fait qu’il a pris le produit de façon involontaire, et ne veut d’ailleurs pas mêler la Juventus à cette histoire. Il veut aussi mettre en avant tous les problèmes qu’il a eus récemment, comme s’il voulait, en quelque sorte, inspirer un peu de pitié aux autorités. On apprend aussi que dans le cas où la justice trouve des circonstances atténuantes au joueur, il pourrait uniquement être sanctionné pour un an, ce qui lui permettrait de reprendre sa carrière sportive sans trop de problèmes. Affaire à suivre…