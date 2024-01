Un incroyable banc s’offre à José Mourinho

José Mourinho a le football dans la peau. Il y a quelques années, après la fin de son aventure à Manchester United, il avait avoué que le ballon rond lui manquait terriblement. Depuis, le Portugais s’est assis sur le banc de Tottenham avant de rejoindre l’AS Roma en 2021. Un club où le Special One a d’ailleurs remporté la Ligue Europa Conférence en 2022. Heureux dans la capitale italienne, le technicien âgé de 60 ans a été approché par plusieurs écuries ces dernières années. Son nom a circulé au Paris Saint-Germain, au Real Madrid ou encore à Al-Hilal. Mais il est resté à Rome.

Là-bas, son avenir fait couler de l’encre ces derniers mois puisque Mourinho sera en fin de contrat en juin prochain. En novembre, Sky Italia expliquait qu’un départ à l’issue de saison était dans les tuyaux et que l’ancien coach de Chelsea privilégiait deux destinations si les bancs venaient à être libérés, à savoir Paris et Madrid. Toutefois, cela paraît peu probable puisque Luis Enrique veut travailler sur le long terme et Carlo Ancelotti vient de prolonger son bail jusqu’en 2026. Mais ces deux clubs ne seraient pas la priorité du principal intéressé, qui a évoqué son avenir récemment.

Le Brésil apprécie beaucoup Mourinho

«Je veux rester ici. Je suis disponible. Je n’en ai pas encore parlé avec les propriétaires, mais quand je vois les fans qui sont là après cette performance, je me dis qu’il serait difficile pour moi de me séparer d’eux. Ce serait difficile pour moi de me séparer d’eux, si nous nous séparons, ce ne sera pas ma décision. Si je pars à la fin de la saison, ce ne sera jamais ma décision. Je veux continuer ici et je l’ai dit parce que parfois, il vaut mieux être clair, a expliqué le Special One devant la presse. Si je ne suis pas la bonne personne pour eux, je respecte cela. Je dois décider de ma vie non pas en juin, mais avant.»

Mais José Mourinho, qui est toujours très apprécié en Arabie saoudite, a une autre option en main. En effet, Sport et plusieurs médias brésiliens indiquent que la CBF pense sérieusement à lui pour prendre les commandes de la Seleção en fin de saison. Après l’échec du dossier Carlo Ancelotti, le Brésil veut frapper un grand coup et pense au coach lusitanien, qui présente l’avantage de parler la langue. Son expérience du très haut niveau et son palmarès parlent aussi pour lui. La CBF a donc coché son nom pour prendre la succession de Fernando Diniz, qui occupe le banc pour le moment. Mourinho a donc déjà une belle porte de sortie qui s’offre à lui…