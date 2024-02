Procès : les révélations du codétenu de Dani Alves

Depuis lundi, le procès de Dani Alves s’est ouvert en Espagne. Pour rappel, le Brésilien est accusé de viol par une jeune femme croisée en boîte de nuit à Barcelone le 30 décembre 2022. Hier, la femme du joueur, Joana Sanz, ainsi que 18 autres personnes ont témoigné à la barre. Ce mercredi, un codétenu du footballeur a été invité à s’exprimer sur le sujet sur Antena 3. Ses propos sont relayés par AS.

«Dani Alves considère le procès comme perdu. Il sait que personne ne le croira», a-t-il admis. Il a aussi expliqué que l’arrivée d’Alves au centre pénitentiaire a été une surprise pour tout le monde et que l’ancien footballeur a mis du temps à s’intégrer, lui qui ne mangeait pas et ne parlait à personne. Mais il a fini par s’adapter et créer des liens avec les autres détenus. Alves, qui fait du sport quotidiennement, a d’ailleurs aidé certains d’entre eux. « Il nous a tous mis en forme », a avoué le codétenu interrogé.