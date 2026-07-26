Bruno Irles garde espoir pour l’avenir des Girondins de Bordeaux

Quelques mois après son départ des Girondins de Bordeaux, Bruno Irles est prêt à reprendre du service. Dans un entretien accordé à L’Équipe, l’ancien entraîneur de Bordeaux est revenu sur son passage en Gironde, un défi qu’il ne regrette pas malgré l’issue difficile. « Je me suis lancé dans ce challenge car c’étaient les Girondins de Bordeaux, un club mythique. On a voulu relever ce défi et je pense que l’on n’était pas loin d’y arriver », a confié le technicien, désormais installé à Aix-en-Provence avec sa famille.

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S’il continue de suivre la situation dramatique de son ancien club, désormais relégué en Régional 1, Bruno Irles regarde désormais vers l’avenir. « Bordeaux renaîtra. Ce sera long mais ce n’est qu’une question de temps », estime-t-il, tout en affirmant être à la recherche d’un nouveau défi. L’ancien coach de Troyes, Pau ou encore QRM espère désormais retrouver un projet ambitieux en Ligue 1 ou en Ligue 2.