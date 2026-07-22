OM : la réforme de l’Assemblée nationale fait le bonheur de la nouvelle direction

L’Olympique de Marseille a salué l’adoption définitive de la loi sur la réforme de la gouvernance du sport professionnel français, un texte que le club et son propriétaire Frank McCourt défendaient activement depuis plus d’un an. Par l’intermédiaire de Shéhérazade Semsar-de Boisséson, vice-présidente du conseil de surveillance de l’OM et PDG de McCourt Global, le club s’est réjoui d’une « première étape indispensable » pour engager la reconstruction du football français et offrir un cadre plus clair aux futures réformes. Depuis le printemps 2025, l’entourage de Frank McCourt s’était fortement mobilisé en faveur de cette réforme, notamment via la société de conseil Image 7.

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«« Nous nous réjouissons du vote de cette loi, à la quasi-unanimité, qui constitue une première étape, indispensable, pour engager la reconstruction d’un football français fragilisé depuis plusieurs années et donner un cadre clair aux réformes qui doivent désormais être mises en oeuvre. Depuis plus d’un an, nous avons pris toute notre part aux réflexions engagées sur l’avenir de notre sport et avons constamment défendu la nécessité de faire évoluer son cadre de gouvernance. Notre responsabilité collective est maintenant de poursuivre ce travail dans un esprit d’unité, au service de l’intérêt général». Pour l’actionnaire américain, l’enjeu est majeur dans un contexte où l’OM mène une politique de rigueur financière. Une gouvernance plus efficace et un renforcement du modèle économique du football français, notamment autour des droits télévisés, sont considérés comme des éléments essentiels pour assurer la viabilité du club à long terme.