Brésil : le retour de Neymar à la Coupe du Monde est-il une bonne chose ?

L’attente était presque devenue insoutenable. Suspendu à l’annonce de la liste des joueurs convoqués pour la prochaine Coupe du Monde, le Brésil attendait qu’un seul nom ne sorte de la bouche de Carlo Ancelotti : Neymar. Finalement, pour le plus grand bonheur des supporters de la Seleçao, le nom de l’ancien crack du Barça et du PSG a bien été prononcé par le sélectionneur brésilien. Ainsi, le meilleur buteur de l’histoire de la sélection du Brésil sera bien présent pour ce qui ressemble à une "Last Dance" avec son pays. Mais voilà, alors qu’il a été sélectionné devant des Joao Pedro ou autres Richarlison, il est l’heure de s’interroger si ce come-back est une bonne chose pour les Brésiliens.

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Oui, son retour est ce qu’il fallait au Brésil

Depuis sa prise de fonction, Carlo Ancelotti n’avait encore jamais appelé Neymar, faisant de la condition physique du "Ney" le point clef pour conditionner un éventuel retour. Si l’ancien virtuose du PSG et du Barça est appelé, ce n’est donc pas un cadeau sentimental ou un choix nostalgique. Neymar a tout simplement mérité cette convocation avec ses six buts en quinze matches depuis le début de saison avec Santos. Interrogé sur ce retour, Ancelotti a expliqué qu’il avait opté pour ce retour suite à des garanties physiques qu’avait donné le joueur cette année : «nous avons suivi Neymar tout au long de l’année. C’est un joueur important, il le sera encore lors de cette Coupe du monde. Il a le même rôle et les mêmes obligations que les 25 autres joueurs. Il peut jouer, ne pas jouer, entrer en jeu en cours de match ou être sur le banc. Il a les mêmes responsabilités que les autres. C’est un joueur expérimenté.»

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À 34 ans, Neymar reste l’un des joueurs les plus techniquement doués de sa génération, et son retour change pas mal de choses dans la nature de cette équipe brésilienne. Le retour du meilleur buteur de l’histoire de la sélection donne en tout cas une autre dimension au Brésil, qui rêve d’une sixième étoile. Dans un groupe qui compte déjà Vinicius Jr, Raphinha et le crack Endrick, Neymar n’est pas là pour voler la vedette mais pour apporter quelque chose qu’aucun autre ne peut offrir. Il est le seul dans cette liste à avoir connu les grandes désillusions de 2014 et 2022, et cette expérience douloureuse, mais précieuse, est un atout considérable dans un tournoi où la gestion de la pression fait souvent la différence. Pour sa dernière danse, c’est également un joueur déterminé à aider et à parachever son histoire internationale avec ce trophée qui lui a toujours filé entre les doigts.

Par-dessus tout, cette sélection est un symbole. Le football brésilien, c’est aussi une histoire d’émotion collective, et Neymar en est l’un des derniers grands porteurs. Bien conscient de l’attente du public, Ancelotti s’est arrêté avant de révéler ses attaquants et a finalement annoncé le nom de Neymar pour mettre le feu à la salle, qui a mis quelques instants à se calmer. Cette réaction est la preuve que le peuple brésilien attend ce joueur, qu’il croit encore en lui, et qu’il veut le voir porter le maillot jaune une dernière fois sur la plus grande scène du monde. Neymar n’avait plus joué avec la Seleção depuis octobre 2023, et cette longue absence n’a pas éteint la flamme. Et même s’il sera sûrement cantonné à un rôle de remplaçant comme l’a expliqué Ancelotti, revoir Neymar porter la tunique auriverde a de quoi rendre heureux n’importe quel amoureux de football. Et qui sait, peut-être que le prodige brésilien va réaliser un tournoi impressionnant pour remporter la compétition avec la Seleçao. Un champion ne doit jamais être enterré.

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Ancelotti a-t-il eu raison de convoquer Neymar pour la Coupe du Monde 2026 ? OUI, c'est le génie absolu de la Seleção, le Brésil a besoin de lui pour gagner NON, c'est un choix purement marketing, il a pris la place de joueurs plus méritants MITIGÉ, tout dépend s'il accepte un rôle de remplaçant de luxe Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Non, son retour n’est pas une bonne chose

Le but n’est pas là de remettre en cause le talent exceptionnel de Neymar, mais de constater l’inexorable usure d’un joueur âgé de 34 ans qui n’évolue plus au plus haut niveau depuis 2023, année de sa dernière sélection par ailleurs. Déjà au PSG, lors de sa dernière saison, il n’avait plus grand-chose à voir avec la version de 2017, sa première année à Paris. Les accélérations étaient moins tranchantes, le coup de rein moins dévastateur. Trois années et une grave blessure au genou sont passées par là, et il suffit de jeter un œil sur ses prestations au Brésil pour constater que Neymar n’est plus ce Neymar.

Le temps a fait son œuvre, et l’hygiène de vie du Brésilien n’a clairement pas aidé à le freiner. Ancelotti a d’ores et déjà prévenu qu’il lui faudrait mériter sa place sur le terrain, mais un garçon comme João Pedro peut se demander comment il a perdu la sienne dans la liste. Le physique de Neymar était déjà une raison suffisante pour ne pas le sélectionner, alors que sa fragilité récurrente pourrait l’envoyer de nouveau à l’infirmerie au moindre coup reçu.

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Mais il y a aussi sa fragilité émotionnelle, le poison qui a si souvent infiltré sa carrière. Capable à 34 ans de gifler un jeune coéquipier ou de s’en prendre avec véhémence à un arbitre, Neymar n’a absolument pas progressé sur ce point, et ne le fera jamais. Dès lors, Ancelotti prend le risque d’avoir un joueur qui dégoupille en plein match, et qui pourrait ajouter de la nervosité à une sélection qui croule déjà sous une pression constante. L’intégration de Neymar dans la liste brésilienne, c’est l’espoir (faible) d’un éclair de génie et la crainte (forte) d’une rechute, physique ou émotionnelle.