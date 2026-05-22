Coupe de France : Lens surclasse Nice et remporte le premier sacre de son histoire !

Après sa saison spectaculaire, le RC Lens a terminé à la deuxième place du championnat et retrouvera la Ligue des Champions la saison prochaine. Mais cette saison pouvait devenir historique en cas de victoire ce vendredi contre l’OGC Nice. Les Sang et Or avaient en effet l’occasion de conclure l’exercice en beauté en remportant la première Coupe de France de leur histoire. En face, les Aiglons étaient eux aussi en quête d’un premier trophée depuis 19 ans, tout en ayant déjà en tête leur barrage pour le maintien contre l’ASSE.

La suite après cette publicité

Sans pression, les Niçois ont bien débuté la rencontre en mettant beaucoup de rythme et d’intensité. Mais cela n’a pas duré longtemps, puisque Saint-Maximin s’offrait le premier frisson de la soirée (14e), avant que l’ancien attaquant niçois ne soit tout proche d’ouvrir le score, repris in extremis par Oppong (19e). De quoi réveiller Nice, qui obligeait ensuite Risser à intervenir devant Diop puis Dante (21e et 22e). Discret jusque-là, Thauvin n’a eu besoin que d’une action pour faire basculer le match.

Lens remporte sa première Coupe de France

Bien servi après un excellent travail d’Udol, l’international français ouvrait le score du gauche (1-0, 25e). Plus en confiance après avoir résisté au temps fort niçois, Lens continuait d’accélérer et faisait le break grâce à une tête puissante d’Edouard sur corner (2-0, 42e). La finale semblait alors pliée, mais les Azuréens n’ont rien lâché et sont revenus au score grâce à une tête piquée du jeune Djibril Coulibaly, âgé de 17 ans (2-1, 45e+4). Nice n’avait pas dit son dernier mot et Wahi était même tout proche d’égaliser dès le retour des vestiaires (47e).

La suite après cette publicité

Les Sang et Or continuaient de dominer les débats, mais rien n’était encore joué. Et Mendy a même fait taire le public lensois du Stade de France en voyant sa tête heurter la barre transversale avant que le ballon ne rebondisse juste devant la ligne de Risser (61e). Une énorme désillusion pour les Aiglons, qui ne sont ensuite plus parvenus à se montrer dangereux. Grâce à un coaching payant de Pierre Sage, Lens a fini par enfoncer le clou avec Sima, qui profitait d’un mauvais renvoi de Dante pour sceller définitivement le sort de la rencontre (3-1, 81e). Et après un dernier poteau trouvé par Kevin Carlos (84e), Lens a tenu bon et s’offre sa première Coupe de France après une saison historique, conclue par ce titre majeur. De son côté, Nice aura encore plus gros à jouer contre Saint-Etienne : un maintien en Ligue 1.