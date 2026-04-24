OL : Paulo Fonseca annonce 3 grands retours

Demain à 15 heures, l’Olympique Lyonnais va défier l’AJ Auxerre dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1. Un horaire inhabituel pour un match le samedi, mais la rencontre a dû être avancées de quelques heures puisqu’un concert de rap aura lieu dans la soirée à la LDLC Arena. Une enceinte qui se situe à quelques mètres du Groupama Stadium. Quoi qu’il en soit, cela ne change rien pour les Gones qui veulent enchaîner après un joli succès à Paris dimanche soir (2-1). Paulo Fonseca pourra compter sur deux retours importants.

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« Pavel Šulc et Corentin Tolisso ont participé à l’entraînement et sont disponibles pour le match. Il sera sans doute difficile de les faire débuter, mais ils sont prêts à aider l’équipe. Concernant Rémi Himbert, Malick Fofana et Ernest Nuhama, je pense qu’ils réintégreront le groupe la semaine prochaine. Pour la première fois, le choix des joueurs est difficile. Je vais devoir écarter certains éléments de la feuille de match, et c’est la partie la plus difficile pour moi. » Le Portugais a aussi annoncé le retour de Tagliafico.