Menu Rechercher
Commenter 4
Liga

Real Madrid : Kylian Mbappé réagit à son 100e but

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Barcelone 1-2 Real Madrid

Avec un doublé, Kylian Mbappé a été l’homme du match de ce Clasico remporté 2-1 par son équipe. L’international tricolore a répondu présent dans ce choc au sommet entre les deux géants de Liga. Après la rencontre, celui qui a inscrit son centième but sous la tunique madrilène ce soir a pris la parole devant les caméras de Real Madrid TV.

La suite après cette publicité

« Je suis très content d’atteindre ces 100 buts, très heureux. Tout le monde sait que j’aime aider l’équipe en marquant des buts. C’est un détail, ce qui est important aujourd’hui c’est la victoire de l’équipe, elle donnera beaucoup de confiance au groupe. Les buts, je pense que je vais encore en marquer beaucoup », a expliqué le Bondynois. C’est tout ce qu’on lui souhaite !

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Kylian Mbappé

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier