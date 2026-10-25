Real Madrid : Kylian Mbappé réagit à son 100e but

Avec un doublé, Kylian Mbappé a été l’homme du match de ce Clasico remporté 2-1 par son équipe. L’international tricolore a répondu présent dans ce choc au sommet entre les deux géants de Liga. Après la rencontre, celui qui a inscrit son centième but sous la tunique madrilène ce soir a pris la parole devant les caméras de Real Madrid TV.

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« Je suis très content d’atteindre ces 100 buts, très heureux. Tout le monde sait que j’aime aider l’équipe en marquant des buts. C’est un détail, ce qui est important aujourd’hui c’est la victoire de l’équipe, elle donnera beaucoup de confiance au groupe. Les buts, je pense que je vais encore en marquer beaucoup », a expliqué le Bondynois. C’est tout ce qu’on lui souhaite !