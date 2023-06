PSG : Marquinhos veut voir Kylian Mbappé rester

La suite après cette publicité

Très attendu par les médias à l’occasion de sa conférence de presse en marge du match Gibraltar-France, Kylian Mbappé a rappelé qu’il comptait bien rester au Paris Saint-Germain malgré sa volonté de ne pas prolonger son contrat. Ça tombe bien, Marquinhos a lui aussi fait savoir qu’il voulait voir le Bondynois rester.

«S’il veut rester, nous aussi on veut qu’il reste. C’est un génie, un talent pur, un leader pour le PSG, il est très important pour nous. Tous les étés, on parle beaucoup de lui, mais il appartient au PSG et il veut rester. On va voir ce qui va se passer. Nous, les joueurs, on veut qu’il reste, car nous avons tous des ambitions élevées. C’est un joueur très important pour le PSG et pour les ambitions du PSG. Il fait bien les choses et il progresse chaque saison», a-t-il confié en conférence de presse.

À lire

La sortie lapidaire de Kylian Mbappé sur son avenir au PSG !