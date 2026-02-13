Barça : Hansi Flick a fracassé ses joueurs

Au lendemain de la lourde défaite 4-0 sur la pelouse de l’Atlético de Madrid, Hansi Flick n’a rien laissé passer. S’il n’a pas souhaité s’épancher publiquement à la mi-temps malgré l’ampleur du score, l’entraîneur du FC Barcelone a en revanche tenu un discours ferme à ses joueurs avant l’entraînement du jour. Le technicien allemand leur a reproché un cruel manque d’esprit d’équipe, d’intensité et de combativité lors des 45 premières minutes, soulignant que l’image renvoyée «était indigne d’une équipe qui vise des titres», d’après le Mundo Deportivo.

Après avoir analysé la rencontre, Flick a estimé nécessaire de recadrer son groupe, insistant sur le fait qu’il ne comprenait pas comment son équipe avait pu entrer sur le terrain avec si peu d’agressivité face à un adversaire réputé pour son engagement. Le message est désormais clair : retenir la leçon pour la suite de la saison et notamment pour la course au titre et la Ligue des Champions. Pour rappel, le Barça recevra l’Atlético de Madrid au Camp Nou à l’occasion du match retour de Coupe du Roi, le 3 mars prochain.