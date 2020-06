Serie A : Brescia gâche tout face au Genoa

Brescia et le Genoa se neutralisent au stade Mario-Rigamonti (2-2), à l’occasion de la 28e journée de Serie A. Après avoir mené plus d'une heure, les locaux ont finalement craqué en fin de partie. Les Hirondelles, qui n'ont plus gagné un match depuis le 14 décembre (3-0 face à Lecce), totalisent 18 points à dix journées de la fin et restent logiquement lanterne rouge. Le Genoa garde quant à lui sa 17e place après la claque reçue par Lecce hier face à la Juventus.

Alignés en 4-3-1-2 par Diego López, Brescia avait pourtant fait le break en trois minutes. A la réception d'un centre de Stefano Sabelli, Alfredo Donnarumma croisait d'abord parfaitement son tir depuis le point de penalty, trompant ainsi un Mattia Perin trop court (1-0, 10e). Tandis que, quelques instants plus tard, Birkir Bjarnason perçait plein axe, avant de s'appuyer sur Sabelli à sa droite qui lui remettait instantanément. Son tir manqué profitait finalement à Alessandro Semprini au second poteau (2-0, 13e). Une avance grignotée par Iago Falque avant la pause, ce dernier transformant un penalty concédé par Andrea Papetti (2-1, 36e). Et finalement effacée par Andrea Pinamonti sur un nouveau penalty à vingt minutes du terme (2-2, 70e). Si le Genoa a continué de pousser ensuite, le score est finalement resté inchangé.

