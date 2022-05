Rennes-OM : les compositions officielles

Pour l'avant-dernière journée de Ligue 1, le Stade Rennais accueille l'OM au Roazhon Park (Suivez la rencontre en direct sur notre live commenté). Dernière chance pour le Stade Rennais dans la course au podium qui semblent craquer sur cette fin de saison, surtout contre ses adversaires directs. Défaite à Monaco, défaite à Strasbourg puis défaite à Nantes dans le derby ce mercredi. Les joueurs de Bruno Genesio sont à trois points de Monaco, troisième, et en cas de défaite ce soir, les chances d'accrocher un podium seraient quasiment nulles, en fonction du résultat de Monaco (si l'ASM ne perd pas ce soir, ce sera terminé pour Rennes). Pour le onze, Aguerd est de retour en défense centrale avec Omari, Santamaria retrouve le milieu de terrain après avoir été titulaire en défense contre Nantes. Bourigeaud, Laborde et Terrier pour le trio d'attaque.

En face, l'OM a son destin entre les mains. Deuxième avec trois points d'avance, les Olympiens s'assureraient la place de dauphin en cas de victoire ce soir. Après la défaite contre Lyon et surtout après l'élimination en Europa Conference League, la meilleure équipe à l'extérieur en championnat cette saison a su réagir en s'imposant contre Lorient (3-0) pour garder le cap et l'objectif principal : se qualifier en Ligue des Champions. Sur le terrain, les Phocéens vont devoir se passer de Dimitri Payet, out pour cette fin de saison. Sinon, Mandanda est dans les cages, Saliba est présent avec Caleta-Car en défense centrale. Kamara en sentinelle avec Guendouzi et Gueye au milieu. Harit jouera faux 9, Dieng est sur le banc.

Les compositions d'équipes :

Rennes : Gomis - Traoré (cap.), Omari, Aguerd, Truffert - Bourigeaud, Santamaria, Majer, Tait - Laborde, Terrier.

OM: Mandanda (cap.) - Rongier, Saliba, Caleta-Car, Luan Peres - Guendouzi, Kamara, Gueye - Ünder, Harit, Gerson.

