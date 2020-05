La Gantoise : Jonathan David veut rejoindre la Bundesliga

En deux saisons seulement, Jonathan David a réussi à se faire remarquer un peu partout en Europe. L'attaquant canadien de 20 ans ne devrait pas rester à La Gantoise bien longtemps, alors qu'il a de nouveau marché sur l'eau durant cet exercice (23 réalisations en 40 matches toutes compétitions confondues). Pourtant en fin de contrat en 2023, le joueur n'est pas du tout certain de poursuivre l'aventure en Belgique. Il affirme même à Sky Sports qu'un transfert vers l'Allemagne serait idéal pour lui.

«Je ne savais pas que des grands clubs seraient intéressés à moi si tôt. C'est paraît fou, mais je pense que je peux passer à la prochaine étape. Celle qui me semble la plus appropriée, c’est la Bundesliga. Ce championnat présente beaucoup de similitudes avec le championnat de Belgique, en termes de rythme de jeu mais aussi physiquement.» Voilà une déclaration qui ne devrait pas manquer de faire réagir outre Rhin car les meilleurs clubs allemands (Bayern Munich, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach et le RB Leipzig) ont tous un œil sur le joueur.