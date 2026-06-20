CdM 2026 : scénario surréaliste, l’Allemagne et Undav retournent la Côte d’Ivoire dans les arrêts de jeu

Le football est parfois cruel, cet Allemagne - Côte d’Ivoire en est une nouvelle preuve. En conférence de presse hier, Émerse Faé avait annoncé la couleur de ses intentions face à la nation quadruple championne du monde. «Aborder un match quand vous êtes la Côte d’Ivoire en essayant de limiter les dégâts, je pense que ça n’a jamais existé, ça n’existera jamais, et ça n’existera pas demain. On ne vient pas pour regarder les Allemands jouer, on vient pour les battre». Le sélectionneur ivoirien a joint les actes à la parole en proposant un plan de jeu ambitieux face à une équipe qui venait d’en coller 7 au petit poucet Curaçao. Au regard de la physionomie du match, son équipe aurait même sans doute dû s’imposer. Mais son manque d’expérience lui a probablement coûté cher. Après avoir mené au score, la Côte d’Ivoire s’est finalement écroulée en toute fin de rencontre (2-1).

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Les premières minutes du match étaient pourtant rythmés par les accélérations incessantes du phénomène Yan Diomandé, pas toujours précis en revanche pour alimenter son attaquant Ange-Yoan Bonny. En face, Yahia Fofana restait en alerte devant Havertz (9e), mais frôlait l’erreur quelques minutes plus tard au duel avec Pavlovic. Trop permissif, l’ancien gardien d’Angers se faisait bouger dans les airs par l’Allemand, dont le but était finalement refusé pour une faute. Le match était plaisant, les deux équipes portées par l’avant, les occasions nombreuses, mais le premier but était ivoirien. Déroutant, Diomandé débordait et trouvait Amad Diallo dont la tentative revenait avec réussite dans les pieds de Franck Kessié. L’ancien Milanais concluait d’un plat du pied pour ouvrir le score (22e, 0-1).

Les entrants allemands ont changé le match

Les moments de chaleur s’intensifiaient sur le but de Yahia Fofana : Jamal Musiala était déséquilibré à l’entrée de la surface après un numéro d’équilibriste, Wirtz faisait souffler un vent de panique sur chacune de ses incursions, tandis qu’Havertz se voyait refuser un but pour hors-jeu (39e). La domination territoriale était ivoirienne en début de seconde période, mais Julian Nagelsmann signait un coup de maître à l’heure de jeu. Ses trois changements allaient changer le cours de la rencontre.

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En plus de Jamie Leweling, remuant dans son couloir, Nadiem Amiri et Deniz Undav étaient décisifs. Le premier accélérait et adressait un centre plongeant vers le second poteau pour le deuxième, auteur de son 8e but en seulement 11 sélections (68e, 1-1). Nathaniel Brown avait la balle du 2-1, mais Yahia Fofana faisait le job (89e), comme face à Amiri (90+1e). Quelques secondes plus tôt, Simon Adingra avait lui aussi eu une balle de but. Après un déboulé de Pépé sur le côté, il choisissait étonnamment le contrôle plutôt que la frappe en première intention. Une action qui allait être lourde de conséquences. Dans les toutes dernières minutes du match, Deniz Undav s’offrait un doublé pour offrir les trois points à son pays. Les Ivoiriens ne dormiront pas ce soir, ou alors très mal. Undav devrait avoir moins de mal à trouver le sommeil. Au classement, l’Allemagne reste leader de son groupe avec 6 points. La Côte d’Ivoire en compte 3.