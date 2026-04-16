Ça a chauffé entre les stars du Real Madrid !

Le réveil va être difficile à Madrid ce jeudi. Hier soir, les troupes d’Alvaro Arbeloa se sont inclinées à Munich (4-3) et ont donc pris la porte dès les quarts de finale de leur compétition fétiche. Un terrible échec, qui confirme la saison blanche du club de la capitale espagnole, aussi largué en Liga à 9 points du FC Barcelone. Les Merengues sont donc déjà en vacances, ne manquent pas de remarquer les médias pro-Barça, qui ont un peu retrouvé le sourire depuis le coup de sifflet final.

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Alvaro Arbeloa et les publications pro-Madrid ont beau évoquer l’arbitrage de ce match retour comme excuse pour justifier cette élimination, les Bavarois étaient bien au-dessus sur l’ensemble des deux confrontations. Que ce soit individuellement, avec des stars comme Michael Olise et Harry Kane, qui ont été à la hauteur de l’enjeu contrairement à leurs homologues madrilènes, que sur le plan collectif.

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Clash Vinicius Jr - Bellingham

L’ambiance était d’ailleurs tendue entre les joueurs merengues. Comme l’ont rapporté les caméras de Movistar, diffuseur espagnol de la rencontre, il y a eu des moments de tension évidents entre les stars du Real. Une séquence fait notamment la une partout outre-Pyrénées. On y voit Vinicius Jr s’adresser de façon assez véhémente à Bellingham, après que l’Anglais se soit plaint de ne pas avoir reçu le ballon sur un rush du Brésilien côté gauche. « Tu veux quoi ? Tu veux quoi ? Ferme ta gueule ! », lui a ainsi lancé le numéro 7, très agacé. Marca rapporte d’ailleurs que Bellingham n’a délivré que 4 passes à l’ancien de Flamengo sur le match, alors que ce dernier n’en a donné aucune à l’Anglais.

De quoi confirmer qu’en interne, l’ambiance n’est pas au top. The Athletic explique d’ailleurs que maintenir l’harmonie entre les gros égos du Real Madrid - Mbappé, Bellingham et Vinicius sont cités - est perçu comme un véritable challenge par le staff. AS rapporte aussi qu’après le match, Florentino Pérez est descendu dans le vestiaire. Et si le média n’a pas pu dévoiler ce qu’a dit le patron du Real Madrid à ses ouailles, on peut imaginer qu’il n’y est pas allé de main morte. Ambiance…