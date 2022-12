CdM 2022 : les mots forts de l'organisateur du Mondial

La suite après cette publicité

Dans un entretien accordé au média britannique Sky News, le responsable de la Coupe du monde au Qatar, Hassan Al Thawadi, s'est exprimé sur le Mondial. Un tournoi très décrié par de nombreux observateurs avant même son coup d'envoi mais, une nouvelle fois, salué par son responsable. «Cela aura été une célébration du peuple arabe, de notre culture, de notre tradition, de notre histoire», a tout d'abord assuré Hassan Al Thawadi à quelques heures de la finale entre la France et l'Argentine avant de détailler ses propos.

«Les gens sont peut-être arrivés ici avec des opinions différentes. Et j'ai entendu beaucoup de gens, en particulier des Européens, dire qu'ils étaient venus soutenir l'équipe mais avec inquiétude, un peu d'inquiétude. Mais lorsqu'ils se sont engagés avec la communauté qatarienne, lorsqu'ils se sont engagés avec la communauté arabe, lorsqu'ils se sont engagés avec l'hospitalité, beaucoup d'entre eux sont repartis avec une opinion différente, un point de vue différent. Et dans cette mesure, c'était une plate-forme pour rassembler les gens d'une manière sans précédent. Cela a changé la perception de cette partie du monde, et cela nous a aussi permis de montrer le meilleur de nous.» Relancé sur la question des travailleurs migrants, le responsable du Mondial n'a pas éludé la question. «Le pays a reconnu la nécessité de réformes, car les conditions étaient inacceptables et les lois ont été mises en place. Il existe un fonds d'assurance de soutien aux travailleurs qui se penchera sur toutes les questions relatives aux décès malheureux», a-t-il assuré.