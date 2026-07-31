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Galatasaray dément l’arrivée de Jamal Musiala

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Jamal Musiala @Maxppp

Galatasaray a tenu à mettre un terme aux nombreuses rumeurs envoyant Jamal Musiala en Turquie. Dans un communiqué officiel publié ce mercredi, le club stambouliote avait démenti catégoriquement les informations évoquant une possible arrivée du milieu offensif allemand. Des rumeurs assez irréalistes. Les dirigeants ont dénoncé des informations « fausses », estimant que ces spéculations sont diffusées de manière volontaire afin de nuire à l’image du club et de décrédibiliser son travail sur le marché des transferts.

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Le champion de Turquie a affirmé également que les auteurs de ces rumeurs sont les mêmes qui avaient déjà relayé des informations erronées la saison passée. Galatasaray a enfin rappelé que son mercato est mené avec « la plus grande rigueur et confidentialité » et a invité ses supporters à ne se fier qu’aux communications officielles du club, assurant que ces spéculations n’auront aucune influence sur sa stratégie de recrutement.

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