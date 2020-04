EdF : Valbuena se remémore la qualification en Coupe du monde contre l'Ukraine

Le 11 octobre 2015 correspond à la dernière sélection de Mathieu Valbuena (35 ans) en équipe de France, alors que les Bleus affrontaient le Danemark ce jour-là. L'affaire de la sextape a ensuite eu raison de la carrière en sélection nationale de l'ancien milieu offensif de l'Olympique de Marseille et de l'OL. Interrogé par Téléfoot, le joueur de l'Olympiakos a toutefois évoqué son meilleur souvenir avec la France, qui remonte à une certaine double confrontation contre l'Ukraine, en barrage d'accession à la Coupe du monde 2014 au Brésil.

«Contre l'Ukraine, il y a eu un ascenseur émotionnel. On était au pied du mur pour cette qualification pour la Coupe du monde au Brésil. On avait une grosse pression, une énorme pression (après avoir perdu 2-0 le match aller à Kiev, NDLR). Et puis on avait gagné 3-0. Et je pense que même à l'heure actuelle, c'est le début d'une grande histoire avec l'équipe de France. Par rapport à cette cohabitation avec les supporters, ça a été un début. Le début de l'ère Deschamps, le début de cette histoire-là. Pour moi, ça a été une grande fierté quand on a su qu'on allait faire cette Coupe du monde dans le pays du football qu'est le Brésil», a lâché Mathieu Valbuena ce mardi. Les Bleus avaient été éliminés en quart de finale face à l'Allemagne (0-1), victorieux du mondial 2014.