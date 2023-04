BL : le Bayern Munich perd encore, Wolfsbourg et le Werder Brême déroulent

La suite après cette publicité

Retour de la Bundesliga ce samedi avec le traditionnel multiplex de 15h30. Au programme du jour, le géant allemand malade, le Bayern Munich, qui voulait se rassurer après son élimination en Ligue des Champions. Les hommes de Thomas Tuchel, qui ne montrent pas un visage rassurant du tout depuis plusieurs semaines, n’avaient pas le droit à l’erreur en Bundesliga pour ne pas risquer d’avoir une saison blanche. Et si tout avait bien commencé face à Mayence grâce au but de… Sadio Mané (son premier depuis le 29 octobre dernier), les Munichois ont confirmé leur très mauvaise période du moment. Au retour des vestiaires, ils ont encaissé trois buts et ont totalement sombré (3-1). Ajorque a notamment trouvé le chemin des filets et enchaîne son 6e but sur ses 8 dernières sorties. Le cauchemar continue donc pour Thomas Tuchel qui n’a gagné que 2 de ses 7 premiers matches. Et surtout le Bayern Munich peut voir Dortmund prendre la tête du classement à la fin de cette 29e journée.

Dans les autres rencontres du jour, Wolfsbourg a écrasé et enfoncé Bochum (5-1). Avec cette défaite, Bochum, qui espérait se donner un peu d’air au classement, est à deux points de la zone rouge. Justement, la lanterne rouge, le Hertha Berlin, n’a guère fait mieux en s’inclinant aussi lourdement (2-4) face au Werder Brême. Menés 4-0 après 60 minutes, les coéquipiers de Dodi Lukebakio ont cru à une remontada, sans succès. Le maintien s’éloigne. Enfin dans la dernière rencontre du début d’après-midi, Cologne a assuré son maintien avec sa belle victoire face à Hoffenheim, qui reste à 4 points de la zone rouge. La course au maintien s’annonce passionnante…

À lire

Bayern Munich : la direction fracasse les joueurs après la nouvelle défaite

Les résultats de 15h30

Mayence 3 -1 Bayern (Ajorque, Barreiro, Martin / Mané)

-1 Bayern (Ajorque, Barreiro, Martin / Mané) Bochum 1- 5 Wolfsbourg (Broschinski / Svanberg x2, Kaminski, Wimmer, Waldschmidt)

(Broschinski / Svanberg x2, Kaminski, Wimmer, Waldschmidt) Hoffenheim 1- 3 Cologne (Dolberg / Kainz, Selke, Thielmann)

(Dolberg / Kainz, Selke, Thielmann) Hertha Berlin 2-4 Werder Breme (Ngankam, Lukebakio / Ducksch x3, Weiser)