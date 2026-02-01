Manchester City : le superbe but de Rayan Cherki face à Tottenham

Ce dimanche, la 24e journée de Premier League se termine [avec le choc entre Tottenham et Manchester City](). Auteur de sorties convaincantes ces dernières semaines, Rayan Cherki était encore titularisé par Pep Guardiola. Un choix payant pour le coach catalan, tant le crack lyonnais a semblé en jambes dès ses premières situations.

Sur l’une d’entre elles, l’ancien de l’OL a même ouvert le score. Trouvé sur la droite, le virtuose de 22 ans a dérouté Drăgușin avec un passement de jambes avant d’envoyer une frappe imparable du droit dans le petit filet de Guglielmo Vicario. Il s’agit déjà de son troisième but en championnat et de sa neuvième réalisation de la saison, toutes compétitions confondues, avec les Skyblues.