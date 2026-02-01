Menu Rechercher
Commenter 2
Premier League

Manchester City : le superbe but de Rayan Cherki face à Tottenham

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Rayan Cherki, passeur et buteur avec Manchester City @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+
Tottenham 1-2 Man City Voir sur CANAL+

Ce dimanche, la 24e journée de Premier League se termine [avec le choc entre Tottenham et Manchester City](). Auteur de sorties convaincantes ces dernières semaines, Rayan Cherki était encore titularisé par Pep Guardiola. Un choix payant pour le coach catalan, tant le crack lyonnais a semblé en jambes dès ses premières situations.

La suite après cette publicité
CANAL+ Foot
QUI D'AUTRE QUE RAYAN CHERKI POUR LANCER MANCHESTER CITY ? 🤩

Le Français éblouit à nouveau la Premier League et écoeure Tottenham après 11 minutes de jeu 🫨

#TOTMCI | #PremierLeague
Voir sur X

Sur l’une d’entre elles, l’ancien de l’OL a même ouvert le score. Trouvé sur la droite, le virtuose de 22 ans a dérouté Drăgușin avec un passement de jambes avant d’envoyer une frappe imparable du droit dans le petit filet de Guglielmo Vicario. Il s’agit déjà de son troisième but en championnat et de sa neuvième réalisation de la saison, toutes compétitions confondues, avec les Skyblues.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Man City
Rayan Cherki

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Man City Logo Manchester City FC
Rayan Cherki Rayan Cherki
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier